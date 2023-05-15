عدد المنتفعين ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة يرتفع إلى 3 آلاف أسرة من مختلف ولايات الجمهوريّة

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج، اليوم الاثنين، عن انتفاع 517 أسرة تونسية في 16 ولاية بتمويل لمشاريع في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليدية باعتمادات تقدر ب3 مليون دينار، وذلك في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة.



وأضافت وزيرة الأسرة على هامش موكب انتظم بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 ماي من كل سنة، بحضور الدفعة الجديدة من المنتفعين بهذا البرنامج، إن عدد المنتفعين ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة ارتفع إلى 3 آلاف أسرة من مختلف ولايات الجمهوريّة، بعد تمكين 517 أسرة من التمويل، مشيرة إلى ان 70 بالمائة من المنتفعين بهذه التمويلات هن من النساء و30 بالمائة من الرجال وان الفئة العمرية المستفيدة ما بين 35 و55 سنة.



وأعربت عن الأمل في أن يرتفع عدد الأسر التي ستنتفع بهذا البرنامج خلال السنة الحالية إلى ألف عائلة، مذكرة بأن هذا البرنامج هو من اعرق المشاريع التي عملت عليها الوزارة ويعود الى سنة 2021 وقد تم الترفيع في قيمة الاعتمادات المخصصة له في قانون المالية من 2,5 مليون دينار خلال سنة 2022 إلى 4,5 مليون خلال سنة 2023.

وبينت أن هناك إقبال كبير جدا على برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وان عدد المطالب قيد الدرس يبلغ 2500 طلب، وأن الوزارة بصدد المطالبة بالترفيع في هذه الاعتمادات لتلبية أكبر عدد ممكن من المطالب، "باعتبار أن التمكين الاقتصادي يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في معالجة مواضيع هامة على غرار تربية الأطفال والطلاق، خاصة وأن السبب الاقتصادي هو من اكبر الأسباب المؤدية له" حسب قولها.

كما أفادت آمال بلحاج أن الوزارة حرصت على الترفيع في سقف التمويل في إطار هذا البرنامج من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار لكل أسرة قصد تحصينها من الهشاشة الاقتصادية ومن الفقر.



