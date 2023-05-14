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كاس تونس لكرة اليد - نادي ساقية الزيت رابع المتاهلين الى نصف النهائي على حساب النجم الساحلي 24-23

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 20:39 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اكمل فريق ساقية الزيت لكرة اليد عقد رباعي الدور نصف نهائي لمسابقة كاس تونس لكرة اليد بعد فوزه اليوم في قاعته على النجم الساحلي بنتيجة 24-23 في ربع النهائي.
وكان الترجي الرياضي تاهله الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة اليد موسم 2022-2023 اثر تغلبه مساء السبت على النادي الافريقي بنتيجة 28-26 في قمة ربع نهائي المسابقة و التي احتضنتها القاعة الرياضية المتعددة الاختصاصات برادس.
كما نجح نسر طبلبة بدور في ضمان مكان له في المربع الذهبي للكاس اثر تفوقه خارج قواعده على نادي كرة اليد بقصور الساف بنتيجة 34-29 فيما ترشح مكارم المهدية الى نصف النهائي بعد انتصاره على المنزه الرياضي 32-21.
ويجرى الدور نصف النهائي لكاس تونس في كرة اليد يوم السبت 20 ماي الجاري.

السبت 13 ماي 2023
القاعة المتعددة الاختصاصات برادس
الترجي الرياضي-النادي الافريقي 28-26
قاعة المنزه
المنزه الرياضي-مكارم المهدية 21-32
قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف-نسر طبلبة 29-34

الاحد 14 ماي 2023
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-النجم الساحلي 24-23

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