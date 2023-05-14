عين دراهم : الدورة الخامسة لمهرجان " سينما الجبل " والملتقى الأول لسينما حقوق الإنسان من 17 إلى 21 ماي الحالي

تنطلق يوم 17 ماي الحالي بمدينة عين دراهم الدورة الخامسة لمهرجان " سينما الجبل " والملتقى الأول لسينما حقوق الإنسان تحت شعار "حقوق المرأة والطفل في سينما التحريك ."



وتنظّم هذه التظاهرة السينمائية جمعيّة جمعية أشبال خمير بعين دراهم بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة وشبكة "أنهار "لسينما حقوق الانسان وبالشراكة مع الجمعية الثقافية للعمل السينمائي ومنتدى "قسطاس" لثقافة السلام .



ويستمر برنامج هذه التظاهرة إلى غاية 21 ماي الجاري، ويتضمّن عرض مجموعة من أفلام سينما التحريك بعدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة تشفع بلقاءات حوارية مباشرة تشرف على إدارتها الجمعية الثقافية للعمل السينمائي.



وستعرض يوم 17 ماي بمعهد خمير بعين دراهم أفلام " الليل"، وهو انتاج مشترك بين فلسطين والأردن و قطر، و" كيف تحولت جدتي إلى كرسي"، وهو انتاج مشترك بين لبنان وألمانيا، و" أزرار"من الأردن، إضافة إلى أفلام " دموع نهر السين" من الجزائر و" حديقة حيوان" من الأردن و" مريم" من فلسطين وذلك بالمدرسة الإعدادية ببني مطير.

أما المدرسة الإعدادية حمام بورقيبة بعين دراهم فستشهد عرض أفلام" طويي" من بلاروسيا و" جسر" من الجزائر و" هزة أرضية" من أفغانستان و" يوقو"م ن كولمبيا.



وتتضمن برمجة يوم 18 ماي الجاري تنظيم ورشة "الصورة الفوتوغرافية" يؤطرها كريم كمون وورشة" القراءة السينمائية " من تأطير عادل بكري بالمركب الشبابي بعين دراهم.



كما ستتواصل عروض سينما التحريك بالمؤسسات التربوية وخاصة بمعهد خمير بعين دراهم وبالمدرسة الإعدادية حمام بورقيبة لتتواصل بالمركب الشبابي بعين دراهم.



وسيشهد يوم 19 ماي تنظيم ورشات الصورة الفوتوغرافية والقراءة السينمائية.



ويتواصل عرض ونقاش أفلام سينما التحريك بالمؤسسات التربوية والشبابية بالمركب الشبابي بعين دراهم وبالمدرسة الإعدادية بني مطير لتحتضن شوارع مدينة عين دراهم مساء احتفالية الافتتاح من خلال استعراض بماجورات قصر هلال والفنون الشعبية وكرنافال "أبيض وأسود" لمركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة.



وستنتظم إثر ذلك مراسم الافتتاح الرسمي للمهرجان بقاعة العروض بالنادي الثقافي" أبو القاسم الشابي" من خلال تدشين معارض صور فوتوغرافية وعرض فيلم قصير بعنوان "مريم" من فلسطين، إضافة إلى عرض فيلم الافتتاح بتقديم العرض العالمي الأول للشريط السينمائي التونسي "علي الدوعاجي" بحضور مخرجه يوسف بن عمار ولتكون السهرة مع العرض الموسيقي "أجراس"للفنان عادل بوعلاّق.



كما تنتظم يوم 20 ماي الجاري بالمركّب الشبابي بعين دراهم ندوة فكرية بعنوان "حقوق المرأة والطفل في سينما التحريك" تتضمّن عدّة مداخلات مختلفة، على أن يتمّ في الفترة المسائية وبقاعة العروض بنادي أبو القاسم الشابي تنظيم ندوة أدبية تتضمن تقديما وتوقيعا لرواية "يخاف الأفراس" للأديب صلاح البرقاوي وللمجموعة الشعرية "منتصف الكأس " لياسين الرواتبي، ثم يعرض يناقش فيلم " زهر الأمنيات" بحضور مخرجه عادل بكري يليه عرض ونقاش فيلم " القطرة" بحضور مخرجه يونس بن حجرية.



وسيكون اختتام المهرجان يوم 21 ماي الجاري بتنظيم عروض ونقاش مجموعة من أفلام سينما التحريك الموجهة للطفل ثم تكريم المشاركين في الدورة.



