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مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 16:39 قراءة: 0 د, 17 ث
      
يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة العامة يوم الثلاثاء القادم، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في موضوع الحصص في المسؤوليات داخل مكتب المجلس، وفي العضوية باللجان، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن البرلمان.

وكان مجلس نواب الشعب، أعلن خلال جلسته المنعقدة يوم 11 ماي الجاري، عن تركيبة الكتل النيابية، وانتخب لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.




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