Babnet

وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن تركيبة لجنة تنظيم الدورة الاستثنائية لأيام قرطاج السينمائية 2023

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 20:37 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم عن تركيبة لجنة تنظيم الدورة الاستثنائية لأيام قرطاج السينمائية التي ستقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم أن تركيبة اللجنة ستكون كما يلي :
/ الرئيس الشرفي : فريد بوغدير
/ المديرة الفنية السؤولة عن المسابقات الرسمية : لمياء قيقة
/ المسؤول عن تظاهرة مائوية السينما التونسية : محمد شلوف
/ المنسق العام : محمد دمق
/ الكاتبة العامة : إيمان عبدلي
/ المسؤول عن العلاقات الخارجية : عماد دبور



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266538


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 13 ماي 2023 | 23 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:20 16:04 12:23 05:14 03:32
Babnet
20°
 Babnet26° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1721°-1719°-1523°-1725°-15
  • Avoirs en devises
    22137,2

  • (11 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34466 DT        1$ =3,05150 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Mai)   1081,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    