وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن تركيبة لجنة تنظيم الدورة الاستثنائية لأيام قرطاج السينمائية 2023

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم عن تركيبة لجنة تنظيم الدورة الاستثنائية لأيام قرطاج السينمائية التي ستقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.



وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم أن تركيبة اللجنة ستكون كما يلي :

/ الرئيس الشرفي : فريد بوغدير

/ المديرة الفنية السؤولة عن المسابقات الرسمية : لمياء قيقة

/ المسؤول عن تظاهرة مائوية السينما التونسية : محمد شلوف

/ المنسق العام : محمد دمق

/ الكاتبة العامة : إيمان عبدلي

/ المسؤول عن العلاقات الخارجية : عماد دبور







