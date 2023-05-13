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نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: الاتحاد المنستيري على يفوز على النادي الافريقي 92-89

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 20:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على النادي الافريقي بنتيجة 92-89 (بعد تمديد الوقت اثر انتهاء المباراة في التوقيت القانوني 79-79) بمناسبة الجولة الاولى للدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي احتضنتها عشية اليوم السبت قاعة محمد المزالي بالمنستير.
وسيتواصل التنافس بين الفريقين في بقية جولات الدور النهائي على النحو الاتي :

الجولة الاولى
السبت 13 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)

الجولة الثانية
الاربعاء 17 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير

الجولة الثالثة
الثلاثاء 23 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس

الجولة الرابعة
الجمعة 26 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس

الجولة الخامسة
الاثنين 29 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير

يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.

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