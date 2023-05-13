نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: الاتحاد المنستيري على يفوز على النادي الافريقي 92-89

فاز الاتحاد المنستيري على النادي الافريقي بنتيجة 92-89 (بعد تمديد الوقت اثر انتهاء المباراة في التوقيت القانوني 79-79) بمناسبة الجولة الاولى للدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي احتضنتها عشية اليوم السبت قاعة محمد المزالي بالمنستير.
وسيتواصل التنافس بين الفريقين في بقية جولات الدور النهائي على النحو الاتي :
الجولة الاولى
السبت 13 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)
الجولة الثانية
الاربعاء 17 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الجولة الثالثة
الثلاثاء 23 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
الجولة الرابعة
الجمعة 26 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
الجولة الخامسة
الاثنين 29 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.
وسيتواصل التنافس بين الفريقين في بقية جولات الدور النهائي على النحو الاتي :
الجولة الاولى
السبت 13 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)
الجولة الثانية
الاربعاء 17 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الجولة الثالثة
الثلاثاء 23 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
الجولة الرابعة
الجمعة 26 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
الجولة الخامسة
الاثنين 29 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 266535