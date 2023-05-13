وزير الصحة يعاين سير العمل بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية

عاين وزير الصحة علي المرابط، الجمعة ليلا في زيارة غير معلنة، سير العمل بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية





والتقى علي مرابط بالمناسبة بعدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية والتقنيين ومسؤولي التسيير وناقش معهم مجمل النواقص وطرق تجاوزها.



كما تفقد مكاتب الاستقبال وغرف المرضى والتجهيزات الطبية واسمتع لعدد من المرضى الذين نقلوا له ملاحظاتهم حول الخدمات الطبية بمختلف أنواعها



وتعد هذه الزيارة الثانية لوزير الصحة منذ جانفي 2023 حيث تفقد عددا من المنشآت الصحية ومنها الأقسام التي جرى تجديدها وصيانها بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر



يشار إلى أن قسم الاستعجالي الجديد بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية انطلق في إسداء خدماته لفائدة المواطنين يوم 7 جوان 2022 وبلغت كلفة إحداث هذا القسم 4.7 مليون دينار علاوة على 2 مليون دينار خصصتها وزارة الصحة لاقتناء التجهيزات الطبية



ويتوفر هذا القسم، الذي يمكن ان يستقبل أكثر من 80 ألف حالة سنويا، على جميع متطلبات العمل وهو ما يساعد كل من الإطار الطبي وشبه الطبي والمرضى من تلافي الاكتظاظ وطول ساعات الانتظار



