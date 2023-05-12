منصة “بُنى” للمدفوعات تطلق خدمة جديدة من نوعها لعمليات الصرف الأجنبي بطريقة آمنة وسهلة الاستخدام

أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمتها الجديدة التي توفر إمكانية الصرف الأجنبي بطريقة آمنة ويسيرة.



ومنصة» بنى« هي أول منصة اقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية. وقد انطلقت تونس في استخدام هذه الالية في 4 نوفمبر 2022 لسحب الدفعة الأولى من القرض العادي من الصندوق.



وحسب معطيات نشرها صندوق النقد العربي فان الخدمة الجديدة ستوفر سوقا مفتوحا وحديثا للصرف الأجنبي بالعملات المختلفة، اذ سيتمكن مستخدمي منصة "بنى" من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق على شروط معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم مباشرة في ما بينهم، دون تدخل منصة "بنى" أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات.



وتتم معالجة المعاملات الناتجة عن الصفقات بشكل فوري وبطريقة آمنة باستخدام آلية الدفع المتزامن، والتي تضمن حدوث التسوية بعملة ما، بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة.



وتساعد هذه الخدمة الجديدة في تحسين استخدام السيولة بعملات متعددة، وتوجد فرص جديدة للمشاركين في منصة "بنى".

كما تساهم في تعزيز سلامة وكفاءة المدفوعات عبر الحدود، بما يتماشى مع برنامج مجموعة العشرين للمدفوعات عبر الحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي هو من بين مؤسسات الإصدار الثلاث الأولى التي انضمت إلى المنصة "بُنى" وقد ضمنت ستة بنوك تونسية اندماجها في هذا النظام.



