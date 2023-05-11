البرلمان: انتخاب اللجنة القارة المخصصة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت

انتخب مجلس نواب الشعب، عشيّة اليوم الخميس، أعضاء اللجنة القارة المتعلّقة بإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت في البرلمان والتي وردت ضمن مقتضيات الفصل 81 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينصّ على أنّ المجلس يَنتخبُ بالأغلبية المُطلقة لأعضائه ولكامل المدّة النيابية لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.



وأسفرت عملية انتخاب أعضاء اللجنة التي تتركّب من ثمانية أعضاء مع اعتماد مبدأ التناصف على انتخاب كلّ ريم الصغيّر وريم المعشاوي ونورالهدى السبائطي وزينة جيب الله و وليد الحاجي وعبد السلام الحمروني ومختار عبد المولى وعبد الجليل الهاني‎.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، أعلن اليوم في الجلسة العامة للبرلمان عن تكوين ست (6) كتل برلمانية، أكبرها عددا بـ 25 نائبا لحزب "صوت الجمهورية".



وتأتي في مرتبة ثانية كتلة "الوطنية المستقلة" بـ 21 نائبا، ويترأسها النائب عماد أولا جبريل ونائب الرئيس النائب أيمن بن صالح، ثمّ كتلة "الأمانة والعمل" بـ 20 نائبا ويترأسها النائب فخري عبد الخالق وتنوبه زميلته نور الهدى سباطي.



وفي مرتبة رابعة جاءت "كتلة الأحرار" بـ 19 نائبا، ويترأسها النائب صابر المصمودي وينوبه زميله يوسف التومي، تليها كتلة "لينتصر الشعب" بـ 15 نائبا، ورئيسها النائب علي زغدود ونائب الرئيس النائب لطفي سعداوي.

كما تشكلت كتلة تحت إسم "الخط الوطني السيادي"بـ 15 نائبا، وتضمّ نواب حزب حركة الشعب ونواب حزب "الوطد" (شق منجي الرحوي)، ويترأسها النائب يوسف طرشون (وطد) وينوبه زميله النائب عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب).

ويبقى 39 نائبا غير منتمين إلى أيّة كتلة.





يذكر انّ الجلسة العامّة للبرلمان المقرّرة اليوم خصصت للإعلان عن تركيبة الكتل النيابية وعن حصصها وحصّة غير المنتمين في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان، وذلك تبعا لأحكام الفصل 14 من النظام الداخلي إضافة إلى انتخاب لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، تبعا لأحكام الفصلين 81 و171 من النظام الداخلي.

وتم رفع الجلسة العامة على أن يتم استثنافها الثلاثاء القادم.



