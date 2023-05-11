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القصرين: تنظيم قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات السبت المقبل بالمستشفى الجهوي بالقصرين

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 23:10 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تنظّم وزراة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بالقصرين بالتعاون مع جمعية "وان داي وان دريم"، السبت المقبل، قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات بالمستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين ستكون مفتوحة لعموم المواطنين بالجهة وخاصة المرضى المنتمين للفئات الهشّة والفقيرة.
وذكر المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة تتضمن عيادات طبية مجانية في عدّة إختصاصات منها أمراض القلب والشرايين، والأمراض الصدرية، والأمراض الجلدية، وأمراض المعدة والجهاز الهضمي، وأمراض المفاصل، وأمراض النساء، وأمراض الأذن والأنف والحنجرة.
وسيؤمن القافلة الصحية فريق طبي متكامل يتكوّن من أكثر من 25 طبيبا مختصا فضلا عن أطباء المستشفى الجهوي بالقصرين، وسيتم إلى جانب العيادات الطبية القيام بعمليات جراحية للمرضى، خاصة وأن طبيب تخدير وإنعاش سيكون ضمن الطاقم الطبي للقافلة، وفق ذات المصدر.


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