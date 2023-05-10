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مديرة النهوض بالاشخاص ذوى الاعاقة: الوزارة تعمل على تغيير شكل بطاقة الاعاقة الى بيومترية ومن المرجح ان تكون جاهزة في 2024

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 18:52 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت المديرة العامة للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، رجاء بن ابراهيم، اليوم الاربعاء، أن الوزارة تعمل على تغيير شكل بطاقة الاعاقة الى بطاقة بيومترية ومن المرجح أن تكون جاهزة في غضون 2024.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم ملتقى وطنى للتعهد والدمج الافضل لاطفال طيف التوحد ببادرة من الاتحاد الوطني للمراة التونسية، ان الوزارة تعمل حاليا على مشروع احصائي لتحيين ورقمنة قاعدة البيانات الادارية الخاصة بالاشخاص ذوى الاعاقة لطالبى الخدمات.
وأفادت بوجود برامج لاحداث مراكز مختصة تهم اطفال التوحد في بزغوان والكاف ومدنين، مضيفة ان مركز ولاية الكاف تقدمت فيه الاشغال بنسبة 60 بالمائة ومن المرجح ان يكون جاهزا في سنة 2024.
واكدت ان احداث المراكز مرتبط بتوفر الاعتمادات وتقدم الاشغال.
وللاشارة فانه يوجد حاليا المركز التربوى والاجتماعي لاطفال طيف التوحد بسيدي حسين يستقبل الاطفال من سن 3الى 7 سنوات وبطاقة استيعاب 40 طفلا ويتم مرافقة وتعهد الاولياء به.

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