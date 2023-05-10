بن عروس: تراجع انتاج القوارص بنحو 20 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي

قدّرت المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس صابة القوارص للموسم الفلاحي الحالي بنحو 20 ألف طنّ مسجّلة بذلك تراجعا في الإنتاج بنحو 20 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي والذي كان في حدود الـ25 ألف طن.

وتبلغ المساحات الجملية المخصّصة لإنتاج القوارص بالجهة نحو 1700 هكتار منها 1595 هكتارا مساحات منتجة، يتركز أغلبها بمنطقتي مرناق والخليدية وتتوزع على 160 هكتارا كمساحات مخصّصة لأشجار الليمون والبقية لغراسات اشجار البرتقال بأنواعه المختلفة.

وتجاوزت نسبة جمع المحصول الـ95 بالمائة وذلك وفق المعاينات الميدانية لفنيي دائرة الإنتاج النباتي.

وساهمت بعض الصعوبات التي شهدها الموسم الفلاحي جراء عوامل مناخية لم تساعد على النحو المرجو في إكمال مراحل إنضاج الثمرة كارتفاع الحرارة المتزامن مع نهاية فترة الإزهار وبداية نمو الثمار، وهو ما أسفر عن سقوط نسبة هامة من الثمار، ما أدّى إلى تراجع مردودية قطاع القوارص للموسم الثاني على التوالي.



