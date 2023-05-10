المهدية: تركيز مدرسة رقمية بكركر من معتمدية بومرداس ضمن برنامج مشترك بين وزارة التربية ومؤسسة "أورنج تونس"

ركزت وزارة التربية ومؤسسة "أورنج للأعمال الخيرية" بالتعاون مع المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، اليوم الأربعاء، مدرسة رقمية بالمدرسة الإبتدائية 2 مارس بمنطقة كركر من معتمدية بومرداس بولاية المهديّة.



واستفادت المدرسة، ضمن مشروع برنامج المدارس الرقمية، من 25 لوحة رقمية وآلات عرض وحاسوب محمول، وتحصلت، أيضا، على خوادم رقمية تتضمن محتويات بيداغوجية وتربوية، علاوة على برامج رسمية لمختلف سنوات الدراسة في المستوى الابتدائي.



ومدرسة 2 مارس بكركر هي المدرسة السابعة بجهة المهدية التي استفادت من هذا البرنامج، ، بعد مدارس أخرىبمناطق ريفية بمعتمديات المهدية وسيدي علوان وملولش وهبيرة واولاد الشامخ وشربان.

وانطلق برنامج المدارس الرقمية في العام الدراسي 2014-2015 تنفيذا لاتفاقية بين وزارة التربية وشركة "أورنج تونس" الخاصة، ويصبو هذا إلى تزويد المدارس الابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية بمعدّات وأجهزة رقمية تتضمن محتويات تربوية وبيداغوجية، حيث بلغ عدد المدارس المستفيدة إلى غاية اليوم 166 مدرسة يؤمها 3366 تلميذا.



