قبلي: وقفة احتجاجية لعدد من اصحاب سيارات التاكسي الفردي للمطالبة باصدار منشور الرخص وتحويل محطة اللواج

نفذ عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية بسياراتهم امام مقر الولاية للمطالبة بالاسراع باصدار منشور تمكينهم من الرخص وتفعيل قرار تحويل محطة سيارات الاجرة ل"واج" الى المدخل الشمالي لمدينة قبلي.



واوضح كاتب عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي معز العلوي ل"وات" ان هذه الوقفة الاحتجاجية تحمل مطالب وطنية تتعلق اساسا بالتاخر في اصدار منشور عن وزارة النقل منذ اكثر من 03 سنوات لتمكين عدد من السائقين من الرخص، فيما تشمل المطالب في بعدها الجهوي دعوة السلط الجهوية وعلى رأسها والي قبلي، بتفعيل الحكم الصادر عن المحكمة الادارية المتعلق بتحويل محطة سيارات النقل الجماعي "لواج" الى المدخل الشمالي لمدينة قبلي والشروع في استغلال الفضاء المعد لهذه المحطة منذ سنوات علاوة على المطالبة بالتحري في شبهة فساد في احدى الرخص المسندة.





