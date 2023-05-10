Babnet

قبلي: وقفة احتجاجية لعدد من اصحاب سيارات التاكسي الفردي للمطالبة باصدار منشور الرخص وتحويل محطة اللواج

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 14:52 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نفذ عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية بسياراتهم امام مقر الولاية للمطالبة بالاسراع باصدار منشور تمكينهم من الرخص وتفعيل قرار تحويل محطة سيارات الاجرة ل"واج" الى المدخل الشمالي لمدينة قبلي.

واوضح كاتب عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي معز العلوي ل"وات" ان هذه الوقفة الاحتجاجية تحمل مطالب وطنية تتعلق اساسا بالتاخر في اصدار منشور عن وزارة النقل منذ اكثر من 03 سنوات لتمكين عدد من السائقين من الرخص، فيما تشمل المطالب في بعدها الجهوي دعوة السلط الجهوية وعلى رأسها والي قبلي، بتفعيل الحكم الصادر عن المحكمة الادارية المتعلق بتحويل محطة سيارات النقل الجماعي "لواج" الى المدخل الشمالي لمدينة قبلي والشروع في استغلال الفضاء المعد لهذه المحطة منذ سنوات علاوة على المطالبة بالتحري في شبهة فساد في احدى الرخص المسندة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266318


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 10 ماي 2023 | 20 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:56 19:17 16:04 12:23 05:16 03:36
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1526°-1524°-1724°-1721°-16
  • Avoirs en devises
    21943,2

  • (9 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,36287 DT        1$ =3,04177 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 Mai)   1243,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    