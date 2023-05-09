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البرلمان يعقد جلسة عامة الخميس للإعلان عن تركيبة الكتل النيابية وانتخاب لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 20:48 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة يوم الخميس 11 ماي 2023 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.

ويتضمّن جدول أعمال الجلسة، وفق بلاغ أصدره المجلس مساء اليوم الثلاثاء، الإعلان عن تركيبة الكتل النيابية وعن حصصها وحصّة غير المنتمين في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي عضوية اللجان، تبعا لأحكام الفصل 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بالإضافة إلى انتخاب لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، تبعا لأحكام الفصلين 81 و171 من هذا النظام الداخلي.

وذكّر المجلس، في بلاغه، بأن قرار رئيس البرلمان والمتعلّق بضبط آجال إيداع الملفات المتعلّقة بتكوين الكتل البرلمانية، نصّ على فتح آجال إيداع هذه الملفات، بداية من تاريخ المصادقة على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أي يوم 28 أفريل 2023، وحدّد آخر أجل لقبولها يوم 10 ماي 2023 على الساعة الواحدة بعد الزّوال.

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