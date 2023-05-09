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مبعوث كوريا يؤكد أن التعاون مع تونس وإفريقيا من أولويات حكومة بلاده

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أكد رئيس بلديّة مدينة بُوسان المبعوث الخاصّ لرئيس جمهوريّة كوريا بارك هيَونغ جون، أنّ القارّة الإفريقيّة والتّعاون الثّلاثيّ بين تونس وجمهورية كوريا وإفريقيا، يُعتبران من بين أولويّات عمل الحكومة الكوريّة للفترة القادمة في ظلّ استعداداتها لتنظيم القمّة الكوريّة-الإفريقيّة في 2024.
وأشاد بمتانة العلاقات التّاريخيّة بين جمهورية كوريا وتونس، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة.

كما أعرب المسؤول الكوريّ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التّعاون بين البلدين وآفاقه الواعدة، سواء على المستوى الثّنائيّ أو الثّلاثيّ (الكوريّ-التّونسيّ-الإفريقيّ)، مؤكّدا الحرص على مواصلة تنظيم التّظاهرات الاقتصادية المشتركة
وسلّم هيونغ جون لعمار خلال اللقاء، رسالة شخصيّة موجّهة إلى رئيس الجمهوريّة من قِبل نظيره الكوريّ.

من جهته ، نوّه وزير الشؤون الخارجية بمستوى العلاقات الثّنائيّة بين تونس وجمهورية كوريا، وبالدّعم الهّام الذي قدمته كوريا لتونس لمعاضدة المجهود التّنمويّ في بلادنا، مؤكّدا الحرص على مزيد إثراء العلاقات وتنويعها.
وأشاد بنجاح الدّورة الثّانية لمنتدى الأعمال التّونسيّ الكوريّ الإفريقيّ الذي تحتضنه تونس يومَي 8 و9 ماي الجاري، معبّرا عن أمله في مواصلة تنظيمه بصفة دورية.
وتأتي زيارة بارك هيونغ جون إلى تونس في إطار ترؤسه لوفد هامّ من المسؤولين ورجال الأعمال الكوريّين المشاركين في الدّورة الثّانية للمنتدى الاقتصادي تونس/كوريا/إفريقيا



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