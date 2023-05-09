الإحتفاظ بمنظم عمليات اجتياز خلسة بالهوارية ووسيطين بالقيروان والقبض على 14 مجتازا بصفاقس (الحرس الوطني)

تمكن مركز الحرس البحري بالهوارية من ولاية نابل، معززا بدورية تابعة لمركز الحرس البحري بسيدي (نابل)، أمس الاثنين، بعد تفعيل العمل الاسترشادي، من القبض على منظم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ، وفق بلاغ نشره اليوم الثلاثاء، المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.



وأوضح أن القبض على منظم العملية، يندرج في إطار متابعة البحث في قضية "تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة " التي باشرها المركز المذكور يوم 6 ماي الجاري، والتي تم خلالها الإحتفاظ ب 8 اشخاص وحجز زورق مطاطي مجهز بمحرك، مضيفا أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه .



من جهة أخرى، أورد الجبابلي في بلاغ ثان نشره اليوم، أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببوحجلة من ولاية القيروان، تمكنت أمس الاثنين، من إلقاء القبض على وسيطين مفتش عنهما لفائدة مركز الحرس البحري بقرقنة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس، من أجل "تنظيم وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة".



وأضاف أنه تم الاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما بعد استشارة النيابة العمومية.



كما نشر في بلاغ ثالث، أن دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، والإدارة الفرعية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث معززة بحضيرة تابعة لفوج الطلائع للحرس الوطني بالعوينة، ضبطت ليلة أمس الاثنين، 14 شخصا أصيلي القصرين داخل منزل كائن بجهة العامرة من ولاية صفاقس، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وبين أنه تم كذلك إلقاء القبض على صاحب المنزل وشخص آخر مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تورطهما في قضايا حق عام، مضيفا أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بكامل المجموعة واتخاذ ما يتعين في شأنهم .



