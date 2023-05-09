تطاوين: جامعة السياحة الاصيلة وجهة الظاهر تسعى الى دعم مختلف عناصر السياحة بالتعاون مع ممولين اجانب وتعزيز تكوين الحرفيين والباعثين الجدد ( رئيس الجامعة)

اكد رئيس جامعة السياحة الاصيلة وجهة الظاهر، محمد الدبابي، ان الجامعة تعمل على ربط اتصالات مع اطراف داعمة لمشاريع من شانها تطوير القطاع السياحي بالجهة، حيث ينتظر ان تتعاون مع برنامج " تونس وجهتنا" الذي يموله الاتحاد الاوروبي والذي من شانه دعم القطاع في الولاية وفي "وجهة الظاهر" (تشمل ولايات الجنوب الشرقي الثلاثة)، كما ينتظر ان تدعم وكالة التعاون والتنمية الامريكية قريبا ما لا يقل عن 10 باعثين شبان في الصناعات التقليدية والسياحة البديلة، ماديا، لاحداث او تطوير مشاريعهم، وذلك في اطار الاتفاقية التي ابرمتها الجامعة مع الوكالة للاستفادة من قدراتها ومن ريادتها في الية التسويق



وبين الدبابي لصحفي "وات" بخصوص ضعف طاقة الاستيعاب امام التوافد المتزايد والمكثف للسياح من خارج تونس وداخلها، ما جعل السياحة في الجهة تقتصر على سياحة العبور، وغياب ترويج منتوج الحرفيين في الصناعات التقليدية منذ جائحة "كورونا"، ان الجامعة تسعى الى تحسين المهارات وتطوير المنتوج ليتلاءم مع رغبات وحاجيات السياح، وذلك بتنويع التكوين وتنفيذ برامج جديدة تمويلها خارجي، واعتبر ان طاقة الاستيعاب السياحية الضعيفة اصلا في الجهة، والتي ارتفعت بما انجز من دور للضيافة والاقامات الريفية، تقلصت بفعل تواصل غلق اكبر وحدة سياحية، ما يجعل الجهة محرومة من سياحة المؤتمرات والتظاهرات الكبرى



واكد رئيس الجامعة، الحرص في كل مناسبة، على دعوة المستثمرين في القطاع السياحي الى فتح المزيد من دور الضيافة والاقامات الريفية والنزل الكبيرة لتثمين المنتوج السياحي واستغلال الفرص المتاحة رغم تردد البنوك الممولة، وارتفاع كلفة انجاز الوحدات السياحية، داعيا بالخصوص ابناء الجهة العاملين في الخارج الى الاستثمار في القطاع السياحي لما يتميز به من مردودية والاستفادة من برنامج التعاون السويسري الذي يواصل تقديم الدعم المادي الهام للمنتصبين الجدد في هذا القطاع بوجهة الظاهر.



وقال بخصوص استضافة الوفد الاعلامي المتكون من 60 صحافيا ومؤثرا في شبكة التواصل الاجتماعي، الذي قدم مؤخرا لتغطية زيارة معبد الغريبة وقام بجولة ميدانية شملت ابرز المواقع السياحية بالمناطق الجبلية في ولايات الجنوب الشرقي، ان الجامعة اطلعتهم على قيمة المنتوج السياحي الجبلي في هذه المناطق وخصوصياته وقدمت عرضا مفصلا في كل محطة عن ميزة الوجهة وثراء مخزونها السياحي والاثري المتفرد، علما وانه تم تتويج "وجهة الظاهر" كافضل وجهة للسياحة المستدامة الثقافية في العالم ضمن فعاليات معرض برلين الدولي خلال شهر مارس من العام الماضي.



