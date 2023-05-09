زغوان: انطلاق اشغال مشاريع شبابية ورياضية في غضون هذه الصائفة (مندوبية الشباب والرياضة )

من المنتظر ان يشهد قطاع الشباب والرياضة بولاية زغوان في غضون هذه الصائفة، انطلاق مشاريع لتحسين البنية الأساسية لفضاءات القطاعين وإحداث منشآت جديدة قادرة على استيعاب الفئات الشبابية لممارسة أنشطتهم في ظروف مريحة وتطوير مهاراتهم في مختلف الاختصاصات .



وذكر رئيس مصلحة التجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان رياض الماجري لـ"وات" أنه تم تخصيص اعتمادات مالية للغرض من قبل وزارة الإشراف بالشراكة مع المجالس البلدية بقيمة 10 مليون دينار، منها 7 مليون دينار لقطاع الشباب ستخصص لتأهيل المركب الشبابي بزغوان بكلفة أشغال قدرت بحوالي 2600 دينار وتهيئة دور الشباب بكل من الفحص وجرادو وصواف وجبل الوسط والناظور وسيدي ناجي، باعتماد جملي حدد بمليوني دينار، وتتضمن هذه المشاريع بناء دار شباب ببئر مشارقة وأخرى بالزريبة قرية خصص لهما اعتماد بقيمة 2 فاصل 5 مليون دينار



وأضاف الماجري أن قيمة المشاريع في القطاع الرياضي التي ستنجز تباعا بداية من السداسي الثاني من السنة الحالية قدرت بحوالي 3 مليون دينار، ستوجه لتعشيب 3 ملاعب رياضية بكل من زغوان وصواف والزريبة قرية، وإعادة تهيئة الملعب البلدي الجديد بالمركب الرياضي بزغوان الذي لم يتم استغلاله منذ إنجازه سنة 2010 لسوء أرضيته وعشبه الاصطناعي، وتعرضه لعمليات تخريب ونهب لتجهيزاته.



