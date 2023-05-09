بنزرت: استكمال اشغال تهيئة المسلخ البلدي بماطر

افاد معتمد ماطر بالنيابة زياد حرز الله، انه تمّ الإنتهاء من إنجاز مشروع تأهيل المسلخ البلدي بماطر وتسليمه إلى بلدية المكان لإعادة تشغيله انطلاقا من نهار اليوم الثلاثاء .



وبين حرز الله ان هذا المشروع، يندرج في إطار مشروع التنمية المندمجة الخاص بمعتمدية ماطر، وذلك بكلفة مالية تقدر ب600 ألف دينار، وكان محل متابعات وجلسات قطاعية مثمرة، واضاف انه تم في اطار المشروع ، إحداث غرفة تبريد مجهزة باحدث الوسائل وتهيئة فضاء للذبح وتجهيزه بمحركات لتسهيل العملية، وفضاء لنقل الحيوانات، إلى جانب مكاتب وحجرات ملابس وفضاء اداري وغيرها من العناصر والمرافق التي من شانها مزيد تعزيز وظيفته التنموية ولاسيما الصحية والبيئية .



ومن جهة اخرى، افاد المنسق الجهوي للبرنامج الوطني للتنمية المندمجة الخاص بمعتمدية ماطر نجيب الدخلي، انه تم الإنتهاء من إنجاز عنصر تهيئة ملعب حيّ بتشقة بكلفة 287 ألف دينار والتنوير العمومي بكلفة 237 ألف دينار، كما تمت تهيئة مسلك رأس العين وتهيئة وتعبيد الطرقات بمنطقة تشقة وبرج السبعي ومسلك النحاس ومسلك السواسي بكلفة جملية تناهز 2،5 مليون دينار، وتمّ الإنطلاق في تأهيل سوق الجملة للخضر والغلال وتناهز الأشغال به نسبة 20 بالمائة



وفي ما يتعلق بمشروع تهيئة ملعب الطيب المهيري والبالغ تكلفته المالية حوالي 1،6مليون دينار، فقد تم الانطلاق في انجاز قسطه الأوّل والخاص بعنصر التعشيب، حيث قاربت نسبة تقدم الاشغال 50 بالمائة، في انتظار الانطلاق في العنصر الثاني للمشروع والخاص بالانارة ...



