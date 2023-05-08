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وزارة التربية تعلن عن إعادة فتح المدرسة التونسية بطرابلس وبداية التسجيل فيها للسنة الدراسية المقبلة

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 16:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن إعادة فتح المدرسة التونسية بطرابلس بليبيا مع منطلق السنة الدراسية القادمة 2023/ 2024
وواضافت في بلاغ لها، ان المدرسة التونسية بطرابلس التابعة لوزارة التربية، تفتح باب التسجيل بداية من اليوم 8 ماي حضوريا بمقر القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس، وذلك لفائدة التلاميذ التونسيين والأجانب بما في ذلك تلاميذ السنة التحضيرية.

وتتمثل الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل في مضمون ولادة التلميذ أو نسخة من جواز السفر ونسخة من وثيقة هوية الولي بالإضافة إلى شهادة حضور مدرسية بالنسبة إلى تلاميذ المستويات من السنة الثانية إلى السادسة ابتدائي.

ودعت الوزارة الراغبين في تسجيل أبنائهم أو الحصول على مزيد من التوضيحات إلى التواصل مع محاسب المدرسة التونسية بطرابلس عبر الهاتف أو عبر البريد الالكتروني للمدرسة أو مباشرة بمقر القنصلية العامة بطرابلس.
 

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