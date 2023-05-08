القصرين: استكمال جلّ مكوّنات مشروع تهيئة قرية زاوية بن عمار ببلدية الشرايع-مشرق الشمس (كاتب عام البلدية)

أفاد كاتب عام بلدية الشرايع-مشرق الشمس من معتمدية سبيطلة بولاية القصرين، كارم حقي، بأنّ جلّ مكوّنات مشروع تهيئة قرية زاوية بن عمار، التي انطلقت السنة الفارطة، قد إستكملت حاليا بنسبة 100 بالمائة، علما أنّه مشروع نموذجي ويندرج في إطار برنامج المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة المنجز من طرف منظمة العمل الدولية بتمويل من وكالة التنمية والتعاون السويسري والاتحاد الأوروبي لفائدة بلدية الشرايع مشرق الشّمس بكلفة تقدّر بـ860 ألف دينار.





وأوضح حقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم القبول الوقتي للمشروع وسيتم قريبا قبوله النهائي بعد الانتهاء من بعض الأشغال البسيطة التي لا تزال قائمة ببعض مكونات المشروع والمرتبطة بتعبيد المسالك المؤدية إلى المدرسة الإبتدائية، والمركز الصحي، وتهيئة ساحة عين الماء الجارية بالمنطقة التي تعود إلى الحقبة الرمانية وتحويلها الى منتزه عائلي.



وأضاف أن المشروع ينقسم الى قسطين إثنين، قسط أول يتضمن تعبيد المسالك المؤدية إلى المدرسة الإبتدائية بزاوية بن عمار، والمركز الصحي بالمنطقة، مع إحداث منطقة خضراء بكلفة جملية تقدر بـ230 ألف دينار، وقسط ثان يتضمن إحداث ملعب معشب وساحة ومأوى سيارات بالقرب من مبنى زاوية بن عمار، الى جانب صيانة الوحدات الصحية التابعة للزاوية، وتهيئة ساحة عين الماء الجارية بكلفة جملية قدرها 530 الف دينار .



وذكر أن المشروع بُرْمِجَ بمنطقة زاوية بن عمار الواقعة تحت تخوم جبل سمامة المعلن منطقة عسكرية مغلقة، بهدف تحسين جودة الحياة بالمنطقة، وتركيز المتساكنين فيها، وجعلها منطقة جذب لا منطقة منفّرة، خاصة وأن أكثر من 200 عائلة قد هجرتها منذ سنين إلى مناطق أخرى بسبب الظروف الإجتماعية والإقتصادية المتردية، وبسبب الظروف الأمنية وعدم توفرها على الماء الصالح للشراب.

يشار الى أن برنامج المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة هو مشروع داعم للبلديات المحدثة سنة 2018 في كامل البلاد التونسية والبالغ عددها 86 بلدية محدثة، أختيرت منها 14 بلدية للتدخل في عدد من مناطقها منها بلدية الشرايع-مشرق الشمس بالقصرين.



