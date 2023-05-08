خدمة الدين الخارجي تنخفض بنسبة 2ر13 بالمائة، نهاية أفريل 2023

سجلت خدمة الدين الخارجي المتراكمة، انخفاضا بنسبة 2ر13 بالمائة خلال الأربع أشهر الماضية من سنة 2023 ، لتصل إلى 7ر2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حسب معطيات نشرها البنك المركزي التونسي مؤخرا.



وسجلت المداخيل السياحية، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا بنسبة 59 بالمائة، من 8ر0 مليار دينار في موفى شهر أفريل 2022 إلى 3ر1 مليار دينار حتى 30 أفريل 2023.

وارتفعت كذلك مداخيل العمل المتراكمة بنسبة 6 بالمائة، حيث تجاوزت 5ر2 مليار دينار.



وتشير معطيات البنك المركزي التونسي أيضا، إلى انخفاض في صافي الأصول بالعملات الأجنبية إلى حدود 8ر21 مليار دينار، أي ما يمثل 94 يوم توريد إلى تاريخ 5 ماي 2023 مقابل ما يقارب 3ر24 مليار دينار (أي ما يمثل 127 يوم توريد) في التاريخ نفسه من السنة الماضية.





