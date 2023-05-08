كميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الماضية

تميزت الـ24 ساعة الماضية، بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س 58 بمقرن ، قبلي وجربة، 61 بجندوبة وتوزر، 72 بالقصرين و108 بتالة

كما تميزت بهبوب رياح رملية بمطماطة وتوزر وقبلي، فضلا عن تسجيل كميات من الأمطار بأغلب الجهات



وفيما يلي أهم كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر:



/ولاية تونس

تونس قرطاج 1



/ولاية منوبة:

برج العامري ، شواط 1



/ولاية بنزوت

بنزرت ،سجنان،تينجة، سيدي أحمد 1



/ولاية باجة :

باجة المحطة1



/ ولاية نابل

نابل 2 ، قليبية 3



/ ولاية زغوان:

زغوان ، الناظور ، جرادو، عين عسكر 1 ، سد بئر مشارقة 2



/ولاية الكاف

القلعة الخصباء3، الكاف ، تاجروين ، قلعة سنان 2، بوليفة 1



/ولاية المنستير:

طبلبة ، صيادة لمطة بوحجر،الوردنين، زرمدين ، المنستير المطار ، الساحلين ، جمال ومعتمر 2



/ولاية جندوبة :

طبرقة 2، غار الدماء 3، عين دراهم 4، سد بربرة1



/ولاية سليانة:

برقو،سيدي بورويس، الروحية، بوعرادة1

/ ولاية صفاقس:

العامرة الغريبة 1

/ولاية سوسة:

القلعة الصغرى، كندار ،المسعدين، شط مريم ، حمام سوسة ، القلعة الكبرى،سوسة الشمالية، النفيضة 1، بوفيشة 2



/ولاية المهدية:

الشابة 1







