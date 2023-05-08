التونسي نور الدامرجي مدربا مساعدا للمنتخب الاماراتي الاول لكرة اليد

عزز التونسي نور الدامرجي تركيبة الاطار الفني للمنتخب الاماراتي الاول لكرة اليد في خطة مدرب مساعد مكلفا بتحليل الاداء الفني حسب ما اورده الحساب الرسمي للاتحاد الاماراتي لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.





وجاء تعاقد الاتحاد الاماراتي لكرة اليد مع نور الدامرجي في اطار تركيز هيكلة فنية جديدة للمنتخب الاول بعد التعاقد مع المدرب المقدوني الفرنسي دانيلو بريستوفاتش وذلك قبل اقتحام عدد من الاستحقاقات القارية الهامة وفي مقدمتها المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى اولمبياد باريس 2024 والبطولة الاسيوية للامم 2024 المؤهلة الى مونديال 2025 المقرر في النرويج والدنمارك وكرواتيا.



ويملك نور الدامرجي الذي سبق له ان تقمص الوان المنتخب التونسي للاصاغر والشبيبة الرياضية بقرمبالية تجربة ثرية في عالم التدريب حيث تولى بالخصوص الاشراف الفني لنادي دبي الدولي لكرة اليد قبل الانضمام الى الجهاز الفني لنادي الجزيرة بابو ظبي كمساعد للمدرب التونسي وليد بن عمر الى جانب اضطلاعه بخطة رئيس لقسم الرياضة بالمدرسة الفرنسية بدبي.



