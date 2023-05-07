المنتدى الاقتصادي العربي لمستحضرات التجميل الطبيعية يومي 26 و27 ماي 2023 بقصر المؤتمرات في تونس

ينعقد المنتدى الاقتصادي العربي لمستحضرات التجميل الطبيعية يومي 26 و27 ماي 2023 في قصر المؤتمرات بتونس وذلك في اطار سلسلة المنتديات الاقتصادية القطاعية العربية التي ستنظم في تونس ومختلف الدول العربية خلال سنة 2023 .

ويحظى مجال مستحضرات التجميل، الذي يعتمد على قطاع النباتات العطرية والطبية بطلب قوي على نطاق دولي من بينها تونس الغنية بالنباتات الطبية والعطرية بما يجعلها فضاء لعقد الشراكات والعلاقات التجارية وتبادل المعرفة وتعزيز الاستثمارات وإرساء اتفاقيات تجارية ومتعددة القنوات بين الفاعلين الاقتصاديين من مختلف الدول العربية الحاضرة في المنتدى

ويسجل المنتدى حضور مشاركين تونسيين وعرب من قطاع مستحضرات التجميل والخدمات ذات الصلة والشركات العامة المعنية وشركات التمويل والجهات المانحة كما يتضمن برنامجا ثريا للاتصالات وندوات وعرض قصص نجاح من قبل خبراء تونسيين

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار تعزيز صادرات مستحضرات التجميل الطبيعية التونسية في المنطقة الاقتصادية العربية سيشمل المنتدى اجتماعات ثنائية بين المهنيين والمشترين العرب بهدف إقامة علاقات شراكة تجارية تونسية عربية.

كما سيتم تنظيم معرض لمستحضرات التجميل الطبيعية والمواد الخام ومنتجات التعبئة والتغليف على هامش المنتدى.











