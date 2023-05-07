بنزرت تحتضن الجولة الاولى من البطولة الوطنية للترياتلون.

احتضنت مدينة بنزرت اليوم فعاليات الجولة الاولى من البطولة الوطنية للترياتلون وذلك بفضاء مارينا بنزرت ومحيط المنطقة السياحية سيدي سالم.



وحصدت الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية لرياضة الترياتلون العلامة الكاملة للنجاح سواء على مستوى التنظيم اللوجستي و الرياضي والجماهيري وأيضا على مستوى السلامة والتامين العام ،علاوة على الاجواء التنشيطية التي رافقتها، وذلك بمشاركة قياسية من قبل حوالي 150 متسابق ومتسابقة في جميع الاصناف من اغلب النوادي الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية للترياتلون وذلك في رياضات السباحة والعدو والدراجات الهوائية، مع مشاركة جد قوية لعناصر المنتخب الوطني استعدادا للبطولة الافريقية المبرمجة بمدينة الحمامات يومي 28و29ماي الجاري 2023، وعدد من المتسابقين الدوليين من الجزائر .

وتولى رئيس المجلس الجهوي للشباب والي بنزرت سمير عبد اللاوي اليوم ، الاشراف على موكب اختتام الجولة بحضور كافة اعضاء لجنة التنظيم المشتركة والسلط المحلية وتوسيم جميع المتفوقين الذين حصدوا المراتب الاولى وكؤوس وميداليات .



ومن جهتها اعربت رئيسة جمعية "تريماكس بنزرت"رجاء بريتني منظمة التظاهرة ، عن للسلط الجهوية والمحلية والمصالح الامنية والحماية المدنية وشركائها "مارينا بنزرت "والجامعة التونسية للترياتلون وغيرهم وأضافت ذات المصدر ان نجاح هذه الجولة الأولى من البطولة الوطنية للترياتلون في بنزرت سيكون خير دافع للجمعية لمواصلة العمل مع شركائها في حسن استغلال مميزات ولاية بنزرت الطبيعية والاستراتيجية ومناخها الاجتماعي والسياحي واستقطاب التظاهرات العالمية لرياضة الترياتلون بما من شانه مزيد اشعاعها العالمي يذكر ان لجنة التنظيم الجولة تولت في ذات السياق تكريم جميع الهياكل والمصالح الرسمية والمنظماتية الذين اسهموا في إنجاح المسابقة البطولة وعلى راسهم والي الجهة ، علاوة على بقية شركائها.



