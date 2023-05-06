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بطولة الرابطة الاولى : النادي الصفاقسي يواصل الانتعاشة ويفوز على اتحاد تطاوين برباعية نظيفة

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 18:54 قراءة: 1 د, 28 ث
      
تابع النادي الصفاقسي صحوته في منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه خارج ميدانه اليوم السبت على اتحاد تطاوين بملعب نجيب الخطاب بتطاوين بنتيجة 4-صفر في اطار الدفعة الاولى من منافسات الجولة السادسة لمرحلة التتويج.

وجاء فوز فريق عاصمة الجنوب بعد ايام قليلة من انتصاره على الترجي الرياضي في كلاسيكو الجولة الخامسة من المسابقة بفضل, اسماعيل دياكيتي (19) و اشرف الحباسي (45) من ضربة جزاء و حسين علي (52) و محمد كانتي(58) مؤكدا تحسن اداء الفريق تحت اشراف المدرب المصري حسام البدري .
ورفع النادي الصفاقسي رصيده الى 9 نقاط وصعد الى المركز الخامس في انتظار استكمال بقية مقابلات ذات الجولة السادسة في حين حافظ اتحاد تطاوين على موقعه في اسفل جدول الترتيب العام ب3 نقاط.

السبت 6 ماي 2023
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين صفر
النادي الصفاقسي 4 اسماعيل دياكيتي (19)/ اشرف الحباسي (45) ض ج/حسين علي (52)/ محمد كانتي(58).

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 15 5 4 0 1 5 2
2 -اتحاد بن قردان 13 5 3 1 1 6 3
3-النادي الافريقي 11 5 3 1 1 6 2
--الترجي الرياضي 11 5 2 1 2 4 5
5-الاولمبي الباجي 9 5 2 1 2 4 2
--النادي الصفاقسي 9 6 2 2 2 5 3
7-الاتحاد المنستيري 8 5 1 1 3 3 5
8-اتحاد تطاوين 3 6 0 1 5 2 13

بقية مقابلات الجولة السادسة

الاحد 7 ماي 2023
- ملعب حمادي العقربي برادس - س 17
النادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسي الحكم / الموريتاني عبد العزيز بوه
- الملعب الاولمبي بسوسة - س16
النجم الساحلي - اتحاد بنقردان الحكم / نضال اللطيف

الاثنين 8 ماي 2023
- ملعب بن جنات بالمنسيتر - س17
اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي الحكم/ ايمن النصري



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