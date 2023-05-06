منوبة: الهيئة المحلية للهلال الأحمر بطبربة تؤمن قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات لفائدة 200 مواطن من مختلف الشرائح العمرية

نظّمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بطبربة من ولاية منوبة بدعم من "اسأل " لخدمات الهاتف، صبيحة اليوم السبت، قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات أمّن خلالها 30 اطارا طبيّا وشبه طبي من متطوعي الهيئة المحلية للهلال الأحمر عيادات طبية مجانية للتقصّي والكشف المبكّر عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والامراض المزمنة من ضغط دم وسكري لفائدة أكثر من 200 مواطنا ومواطنة من مختلف الشرائح العمرية، وفق رئيس الهيئة المحلية هيثم النفزي.

وأضاف النفزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القافلة التي انتظمت بإشراف رئيس الهلال الأحمر التونسي، عبد اللطيف شباو، والكاتبة العامة للهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمنّوبة، سهام بن علي، تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يوافق 8 ماي من كل سنة، ويحمل هذه السنة شعار "كل ما نفعله ينبع من القلب".

وأبرز أن الهيئة حرصت من خلال المبادرة على تقريب الخدمات الصحّية للمواطن، وتجسيد الحضور المواطني التشاركي للهيئة وحسّها التضامني الاجتماعي القريب من المواطن، حيث وفّرت إضافة للعيادات حصصا توعوية وتحسيسية حول التوقي من الامراض وأهمية المتابعة الصحية، وتوجّهت أيضا للشباب بحصص حول أهمية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وأشار النفزي الى الحماية المدنية تولّت نقل بعض حالات متقدمة لمصابين بالسكري الى المستشفى المحلي بطبربة للمتابعة الطبية، مع التعهّد بست حالات اشتباه بالإصابة بسرطانات الثدي مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة.

وأكد، من جهة أخرى، على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المحلية للهلال الأحمر في معاضدة مجهودات الدولة، ودعم التضامن والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة، وآخرها المدّ التضامني الهام خلال شهر رمضان المعظم، فضلا عن المساهمة عبر المتطوعين في حملة النظافة واسعة النطاق شهدتها طبربة خلال الأسبوع الجاري والتي ستتواصل المساهمة فيها في المدة القادمة ضمن تدخلات المبادرة الوطنية "سنة النظافة 2023".





