يد/ نادي الرياضة النسائية بالمكنين وبيترو اتلتيكو الانغولي غدا السبت في نصف نهائي الكاس الافريقية الممتازة

يواجه نادي الرياضة النسائية بالمكنين غدا السبت بالقاهرة فريق بيترو اتلتيكو الانغولي في اطار الدور نصف النهائي للكأس الافريقية الممتازة لكرة اليد وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.



وفي صورة الفوز، يلتقي ممثل كرة اليد النسائية التونسية في هذه المسابقة مع الفائز من مباراة نصف النهائي الاول التي ستجمع بين بريميرو دي أوغسطو الأنغولي والجيش والشرطة الكونغولي على الساعة التاسعة والنصف صباحا.



وقد وجه الاطار الفني بقيادة حكيم عزيز في هذا الاطار الدعوة ل17 لاعبة للمشاركة في هذا الموعد القاري وهن رؤى المقدم وأماني بن سالم وسارة حسين ومروى الذوادي ومريم قمر وتهاني عمّار وسوار بن عبد الله وبثينة عميش وفاطمة البوري وجهان بولزرڨ وسندس حشّانة والكونغولية دستني ايتو بيني ونورهان المعلال وأسماء الڨابسي ومنار عكاشة وسميّة بالحاج وسهى بن عبد الله.



وسيشارك نادي المكنين اثر الانتهاء من مسابقة الكأس الإفريقية الممتازة في بطولة الأندية الفائزة بالكأس المقررة بمصر من 09 إلى 18 ماي الجاري.



وفي ما يلي البرنامج



الدور نصف النهائي / السبت 06 ماي :

س9 و30/ بريميرو دي أوغسطو الأنغولي / الجيش والشرطة الكونغولي

س14 و30/ النادي النسائي بالمكنين / بيترو أتليتيكو الأنغولي



الدور النهائي / الأحد 07 ماي. :

س14/ الدور النهائي للسوبر





