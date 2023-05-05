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الإدارة العامة للديوانة : مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تحبط محاولة تهريب 1249 صفيحة من مخدر القنب الهندي

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 10:03 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي محاولة تهريب 1249 صفيحة من مخدر القنب الهندي (134 كلغ) ، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة مسافر تونسي مقيم بالخارج، وذلك في إطار مراقبة المسافرين القادمين إلى تونس من ميناء جنوة.

وأفادت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ صادر عنها الجمعة، أن عملية احباط تهريب 134 كلغ من القنب الهندي، تمت إثر تمرير سيارة المسافر المذكور على جهاز التفتيش بالأشعة ، حيث تم التفطن إلى وجود أجسام مشبوهة داخل السيارة وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على مخبأ مهيأ به آثار لحام ومادة طلاء حديثة بالصندوق الخلفي للسيارة.

وتم، بحسب المصدر ذاته، تحرير محضر حجز في الغرض والإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وذلك إثر استشارة النيابة العمومية.


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