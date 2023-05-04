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رئيس الجمهورية يصدر امرا بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 21:35 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرًا يقضي بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية.

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