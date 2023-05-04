رئيس الجمهورية يصدر امرا بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرًا يقضي بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية.



