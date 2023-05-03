بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يوم الاثنين 8 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا (س16):



الاثنين 8 ماي 2023

ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان-نجم المتلوي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-الملعب التونسي

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة-اولمبيك سيدي بوزيد





