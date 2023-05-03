بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يوم الاثنين 8 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا (س16):
الاثنين 8 ماي 2023
ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان-نجم المتلوي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-الملعب التونسي
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة-اولمبيك سيدي بوزيد
الاثنين 8 ماي 2023
ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان-نجم المتلوي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-الملعب التونسي
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة-اولمبيك سيدي بوزيد
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