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بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة السابعة

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 17 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يوم الاثنين 8 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا (س16):

الاثنين 8 ماي 2023
ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان-نجم المتلوي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-الملعب التونسي
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة-اولمبيك سيدي بوزيد


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