تاخير مباراة الاتحاد المنستيري و الاولمبي الباجي الى الاثنين 8 ماي الجاري

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاخير مباراة الاتحاد المنستيري و الاولمبي الباجي في اطار الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى الى يوم الاثنين 8 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة (س17) مساء بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.



وكانت المباراة المذكورة مقررة يوم الاحد 7 ماي الجاري.



وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و التي ستدور ايام 6 و 7 و 8 ماي الجاري على النحو الاتي :



السبت 6 ماي 2023

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين - س 16

اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي



الاحد 7 ماي 2023

- ملعب حمادي العقربي برادس - س 17

النادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسي

- الملعب الاولمبي بسوسة - س16

النجم الساحلي - اتحاد بنقردان



الاثنين 8 ماي 2023

- ملعب بن جنات بالمنسيتر - س17

اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي





