تاخير مباراة الاتحاد المنستيري و الاولمبي الباجي الى الاثنين 8 ماي الجاري

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاخير مباراة الاتحاد المنستيري و الاولمبي الباجي في اطار الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى الى يوم الاثنين 8 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة (س17) مساء بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
وكانت المباراة المذكورة مقررة يوم الاحد 7 ماي الجاري.
وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و التي ستدور ايام 6 و 7 و 8 ماي الجاري على النحو الاتي :
السبت 6 ماي 2023
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين - س 16
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي
الاحد 7 ماي 2023
- ملعب حمادي العقربي برادس - س 17
النادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسي
- الملعب الاولمبي بسوسة - س16
النجم الساحلي - اتحاد بنقردان
الاثنين 8 ماي 2023
- ملعب بن جنات بالمنسيتر - س17
اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي
وكانت المباراة المذكورة مقررة يوم الاحد 7 ماي الجاري.
وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و التي ستدور ايام 6 و 7 و 8 ماي الجاري على النحو الاتي :
السبت 6 ماي 2023
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين - س 16
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي
الاحد 7 ماي 2023
- ملعب حمادي العقربي برادس - س 17
النادي الافريقي - الترجي الرياضي التونسي
- الملعب الاولمبي بسوسة - س16
النجم الساحلي - اتحاد بنقردان
الاثنين 8 ماي 2023
- ملعب بن جنات بالمنسيتر - س17
اتحاد المنستير - الاولمبي الباجي
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