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بي هاش بنك: توزيع أرباح بقيمة 0،900 دينار عن كل سهم بعنوان سنة 2022

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 14:55 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن بي هاش بنك أن الجلسة العامّة العادية، التّي انعقدت يوم 29 افريل 2023، بتوزيع أرباح بقيمة 0،900 دينار عن كل سهم بعنوان سنة 2022. وسيتم توزيع الأرباح إبتداء من يوم 10 ماي 2023.

يذكر أنّ البنك أفاد، يوم 13 أفريل 2023، أنّ مجلس إدارته (اجتمع يوم 30 مارس 2023) سيقترح توزيع أرباح بقيمة 1،200 دينار عن كل سهم بعنوان سنة 2022 بشرط "موافقة البنك المركزي التونسي ومصادقة الجلسة العامة على المقترح".

وتمكن بي هاش بنك من تحقيق نتيجة بقيمة 118،7 مليون دينار لكامل سنة 2022.

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