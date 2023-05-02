بالشراكة بين الاتحاد الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم: افتتاح النسخة الأولى من الملتقى الاقليمي التكويني حول الحصول على الإجازات وتفقد الملاعب عن بعد

افتتحت اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت أشغال النسخة الأولى من الملتقى الإقليمي التكويني حول الاجراءات الجديدة التي اتخذها الاتحاد الافريقي لكرة القدم في مختلف المسابقات الإفريقية للأندية وخاصة فيما يتعلق بالحصول على الإجازات وتفقد الملاعب عن بعد عبر المنظومة الالكترونية.



وحضر الملتقى الذي يستمر الى غاية 5 ماي الجاري إطارات وممثلين عن الاتحاد الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم وممثلين عن الجامعات الوطنية الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

وبحث الملتقى الأكاديمي في يومه الافتتاحي سبل تيسير الاجراءات في خصوص منح الاجازات الخاصة باللاعبين ذكورا واناثا وأهلية الملاعب في احتضان المباريات.

وسيكون للملتقى دورات أخرى حيث ستحضن البنين وتنزانيا وانغولا على التوالي النسخ الثانية والثالثة والرابعة وفق ما أكده لـ"وات" وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي.



