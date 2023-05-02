وزيرة المالية: الحكومة تسعى الى تحسين أداء المؤسسات العمومية وهيكلتها والمحافظة على دورها الاجتماعي

أكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، ان الحكومة تسعى إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية عبر إرساء رؤية شاملة لمنظومة الحوكمة العامة والداخلية وإعادة الهيكلة المالية وتحسين التصرف في الموارد البشرية .



وأضافت الوزيرة، في مداخلة قدمتها في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط من 28 إلى 30 أفريل 2023 حول تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية، على أهمية الإبقاء على الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات.



ومثلت البوغديري نمصية، تونس في اجتماعات الهيئات العربية ضمن وفد ضم كل من وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي ومروان العباسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.



وشاركت نمصية في الدورة 14 لمجلس وزراء المالية العرب التي حضرها وزراء المالية العرب وممثلي جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.



واستعرض المجلس عدة مواضيع تتعلق خاصة بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية وتحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية فضلا عن تقديم عرض حول خارطة تنفيذ الإصلاحات العالمية للضرائب على الشركات وانعكاساتها على الدول العربية.

وشددت نمصية ، في سياق متصل، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة التونسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة دورها الاقتصادي والاجتماعي.



وقدمت لمحة عن التجربة التونسية في هذا المجال و مختلف الإصلاحات التي قامت بها الدولة على مستوى توسيع القاعدة والتبسيط و التخفيض في النسب.

وأجرت الوزيرة، لقاءات ثنائية، على هامش هذه الاجتماعات مع نظرائها من وزراء المالية المشاركين في هذه الاجتماعات ومع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.







