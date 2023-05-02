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وزير الدفاع يتحادث مع رئيس لجنة القوات المسلّحة بمجلس النواب الأمريكي

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 15:22 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تحادث وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع رئيس لجنة القوات المسلّحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، الذي كان مرفوقا بكل من العضو بنفس اللجنة دايل سترونغ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جووي هود.

وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، في إطار قيام الوفد المذكور بجولة لعدّة دول أوروبية وإفريقية، لإجراء محادثات مع قياداتها السامية والعسكرية العليا، من اجل دعم التشاور بخصوص قضايا الأمن الإفريقية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، وتوحيد جهود التعاون في المجال.

واستعرض الوزير بالمناسبة، العلاقات التاريخية التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعدّ شريكا أساسيا لتونس في مجال التعاون العسكري، داعيا إلى مزيد تطويره لما فيه خير الشعبين الصديقين، وذلك في كنف الثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين.

من جهته، ثمّن الوفد الأمريكي، المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري العريق القائم بين الجانبين، ودوره في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، مبرزا أهمية مواصلة العمل من أجل الارتقاء بمستوى الشراكة العسكرية بين الطرفين.

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