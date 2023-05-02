رئيس غرفة منتجي المشروبات غيرالكحولية: مخزون المياه المعدنية المعلبة يكفي خلال الفترة الحالية ولا داعي للتخوف والمضاربة

أكّد رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية، الأسعد مزاح، الثلاثاء، ان مخزون المياه المعدنية المعلبة يكفي خلال الفترة الحالية ولا داعي للتخوف من وقوع نقص والمضاربة.



ونفى مزاح في تصريح (لوات)، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيّام القليلة الماضية، بخصوص فقدان المياه المعدنية المعلبة ببعض المساحات الكبرى واللدعوة إلى تخزينها نظرا لانعدامها بشكل كلي خلال الفترة القادمة.



ورجّح رئيس الغرفة، النقص المسجل للمياه المعدنية في السوق، إلى تعطل عمليّة التزويد خلال الفترة المنقضية لتزامنه بسبب عطلة عيد الفطر، قائلا "توجد بعض الاطراف، التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة والترويج لما لا صحّة لوجوده".



وأفاد في ذات السياق، بأنّ الغرفة قد عقدت عديد الاجتماعات مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في إطار الإستعداد للموسم الصيفي القادم، والنظر في كيفية تزويد السوق بصفة مسترسلة بالمياه المعدنية المعلبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتكوين مخزون تعديلي لمجابهة الطلب الاضافي عليها.



وكشف مزاح، ان المخزون التعديلي للمياه المعدنية المعلبة سيكون في حدود 40 مليون قارورة، وذلك حسب دراسة العرض والطلب.



يشار إلى أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد دعت في بلاغ صادر عنها يوم 24 أفريل 2023، جميع المتدخلين في قطاع تعليب وتوزيع المياه المعدنية لاتخاذ عدد من التراتيب ووضع شروط لتكريس سلاسة وشفافية عمليّات تكوين المخزون التعديلي من المياه المعدنية المعلبة حتّى تحقق الغايات المرجوة منها والمتمثلة في تعديل السوق ومجابهة الطلب الإضافي خلال الموسم الصيفي.



وتأتي هذه الاحتياطات والشروط، بحسب ذات المصدر، في إطار إستحثاث الاستعدادات الخاصة بتأمين انتظامية التزويد خلال الموسم الصيفي لسنة 2023 وتفاديا لأي اشكاليات من شأنها أن تعيق سير عمليات تكوين المخزونات التعديلية الضرورية في هذا المجال.



وأوصت الوزارة في هذا الشان، بضرورة ترفيع الوحدات الصناعية لتعليب المياه المعدنية من نسق إنتاجها لتأمين انتظامية التزويد خلال الفترة الحالية وتكوين مخزونات استراتيجية من المياه المعلبة لمجابهة الطلب الإضافي خلال فترة ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي.









