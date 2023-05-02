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كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 10:27 قراءة: 0 د, 51 ث
      
سجلت مصالح الرصد الجوّي نزول كميّات من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح امس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) بعدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

// ولاية قفصة// قفصة 11 /

//ولاية صفاقس// الغريبة 3 / المحرس 6 / بئر علي 3 / عقارب 5 / ساقية الدائر 8 / العامرة 1 / صفاقس 1 / منزل شاكر 2 / الشعال 3 / المطار 2 /

//ولاية قبلي// قبلي الشمالية 1 / دوز 5 / الفوار 3 / قبلي الجنوبية 7 / الجبيل 5 / استفطيمي 1 / زعفران 3 / البليدات 5 / بئر السانية 20 / أم علي 2 / بئر سلطان 5 / بشني 4 / قصر غيلان 5 /

//ولاية قابس// غنوش 9 / الزرات 1 / سيدي التواتي 2 / منزل حبيب 6 / المطوية 8 / شنني 4 / قابس 5 / مطماطة الجديدة 4 / الحامة 4 /

//ولاية توزر// توزر 5 /

//ولاية مدنين// مدنين 1 /

//ولاية تطاوين// تطاوين 1 /



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