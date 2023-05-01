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وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد التزام الوزارة بمبادئ حرية التفكير والتعبير المنصوص عليها في الدستور

Publié le Lundi 01 Mai 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أكدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي لدى زيارتها اليوم الاثنين لمعرض تونس الدولي للكتاب، التزام الوزارة بمبادئ حرية التفكير والتعبير والنشر المنصوص عليها في الدستور التونسي.

والتقت الوزيرة في زيارتها بأعضاء لجنة تنظيم المعرض وتباحثت معهم مستجدات اليومين الأولين للمعرض، وعبرت عن مساندتها للجنة وحرصها على ضمان استقلاليتها في آداء مهامها في كنف احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لإنجاح هذا الحدث الثقافي الوطني والدولي الهام.

كما اطلعت حياة قطاط القرمازي على تقدم أنشطة وفعاليات المعرض الفكرية والثقافية والإبداعية وثمنت النجاحات التي تحققها والإقبال الجماهيري على المعرض وخاصة على الأنشطة المخصصة للأطفال واليافعين.

ويذكر أن لجنة تنظيم الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب أعلنت يوم أمس الاحد في نقطة إعلامية عن إعادة الكتب الواردة في القائمات المصادق عليها من قبل الهيئة إلى أجنحة العرض منها تلك التي تمّ سحبها يوم 29 أفريل.

وأكدت الهيئة تمسكها بحقها في الاضطلاع بمسؤوليتها في كنف الاستقلالية وحرصها على التنظيم المحكم للمعرض لتسهيل عملية وصول الجمهور للكتب المعروضة والتقيد بالنظام الداخلي للمعرض على غرار ماهو معمول به في كل معارض العالم.



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