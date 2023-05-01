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رابطة ابطال افريقيا - الاتحاد الافريقي لكرة القد (كاف) يدين احداث ملعبي رادس و الدار البيضاء ويؤكد انه سيحيل" القضية" الى الجهات المختصة

Publié le Lundi 01 Mai 2023 - 16:41 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشدة ما اعتبره " سلوكا غير منضبط " لبعض الجماهير خلال مباراتي الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبايل في ملعب حمادي العقربي برادس من جهة والرجاء البيضاوي مع الأهلي المصري في الدار البيضاء من جهة اخرى.

وأفاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بلاغ له ان أمينه العام فيرون موسينجو أومبا أكد انه سيتم تسليم القضية للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد إلقاء مقذوفات على أرض الملعب مما أدى إلى توقف المباراة لعدة دقائق.

وقال موسينجو أومبا: "المشاهد التي تكشفت في تونس والدار البيضاء غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم. ندين بأشد العبارات التصرفات غير المنضبطة لبعض المشجعين. وان الاتحاد الافريقي لكرة القدم سيسلم القضية لهياكلها القضائية لمزيد من التحقيق. . "

وأضاف الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من جهة اخرى ان مقابلات ربع نهائي رابطة أبطال افريقيا وفرت مشهدًا رائعًا وكانت عرضًا حقيقيًا لكرة القدم الأفريقية وما تحققه مسابقات الأندية الأفريقية من جاذبية ".

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