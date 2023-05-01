زغوان: أشغال إعادة تهيئة مركز البريد القديم بزغوان لن تمس الشكل الخارجي للبناية (المدير الجهوي للبريد بالنيابة)

اكد المدير الجهوي للبريد بزغوان بالنيابة محمد رمزي بن خميس، أن أشغال إعادة تهيئة مركز البريد القديم بالمدينة العتيقة، لن تمس من الشكل الخارجي للبناية، حيث ستقتصر على ترميم الفضاء الداخلي وإضافة بعض الأجزاء، وذلك استجابة لرغبة الأهالي في الحفاظ على الطابع المعماري الأصلي لهذا المرفق الذي يمثل لديهم ذاكرة المدينة وأحد شواهدها التاريخية.



وذكر بن خميس في تصريح لـ"وات" أن كلفة الأشغال التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء، حددت بـ971 ألف دينار، حيث تم يوم 27 أفريل المنقضي تسليم الإذن بانطلاق الأشغال إلى المقاولة المكلفة وذلك بحضور مديرة البناءات المدنية بالديوان الوطني للبريد وكافة المتدخلين، وأوضح أن هذا المرفق الذي يعد أول مركز بريد تم تشييده بزغوان قبل الاستقلال، سيعاد توظيفه بعد 27 عاما، حيث تم استغلاله سنة 1996 كإدارة جهوية ثم مخزن أرشيف سنة 2003 إلى حدود اليوم، لافتا إلى أنه سيساهم بصورة كبيرة في التقليص من حالة الاكتظاظ التي يشهدها مركز البريد الحالي ومن مظاهر الطوابير أمام مقره كل نهاية شهر والحد من معاناة الحرفاء .



وأفاد المدير الجهوي بالنيابة في هذا السياق أن الإدارة الجهوية تسعى إلى تحسين خدماتها البريدية بكافة مناطق الجهة، حيث تمكنت مؤخرا من تهيئة مركزي البريد بالزريبة وبئر مشارقة محطة، بكلفة أشغال تجاوزت 100 ألف دينار، كما تنطلق خلال هذا الأسبوع أشغال إعادة تهيئة مركز البريد بصواف باعتمادات قدرت بحوالي 120 ألف دينار، إلى جانب برمجة تهيئة مراكز البريد بكل من جبل الوسط وعين عسكر والزريبة قرية والفحص



