نادي ليدز " يعتذر " بعد انتشار "فيديو" عن تجاهل لاعبي الفريق لمشجع صغير

The kid waving at his heroes and they just ignore him, walk right past him, the security guard even stands in front of him so he can’t engage with players.



Feel so sorry for that young lad and the other fans there, the Leeds players should be ashamed… 😡 https://t.co/k44bC8lCXE — Football Away Days (@FBAwayDays) May 1, 2023

وأصبح ليدز على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط عقب الهزيمة، كما امتدت سلسلة عدم الانتصارات إلى خمس مباريات.وقال اللاعبون في بيان "الأداء لم يكن جيدا بما يكفي... والطريقة الوحيدة للرد ستكون في الملعب."مشجعو ليدز يسافرون في كل أرجاء البلاد بأعداد كبيرة ويستحقون أفضل من ذلك".وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين وهم يغادرون فندق الإقامة دون التفاعل مع الجماهير الذين أرادوا الحصول على توقيعهم والتقاط الصور معهم.وكان‭ ‬طفل صغير يرتدي قميص ليدز من بين المشجعين وظل يلوح للعديد من اللاعبين الذين لم يستجيبوا له.وأضاف البيان "الكلمات لا تستطيع التعبير عن مدى أسفنا للنجم الصغير الذي ظهر في الفيديو وكان يرتدي قميص ليدز ولم يحصل على المزيد من الاهتمام من لاعبي الفريق."في يوم المباراة نقوم بجولة تنشيطية. قبل وبعد ذلك نتوقف من أجل التقاط الصور والتوقيعات لضمان تفاعلنا مع الجماهير. لكننا نحاول أن نكون في الوقت المحدد للمغادرة للمباريات."رغم ذلك لا يوجد أعذار لعدم التفاعل مع الجماهير وسنشعر بالامتنان لمن يصلنا بوالد المشجع الصغير الذي كان يرتدي قميص ليدز".ويحل ليدز ضيفا على مانشستر سيتي في المباراة المقبلة قبل استضافة نيوكاسل يونايتد.