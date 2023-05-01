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نادي ليدز " يعتذر " بعد انتشار "فيديو" عن تجاهل لاعبي الفريق لمشجع صغير

Publié le Lundi 01 Mai 2023 - 16:30 قراءة: 1 د, 22 ث
      
اعتذر لاعبو ليدز يونايتد المنافس في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم لجماهيرهم اليوم الاثنين بعد الخسارة 4-1 أمام مضيفهم بورنموث وبعد انتشار فيديو للفريق وهو يتجاهل مشجعا صغيرا في فندق الإقامة.
وأصبح ليدز على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط عقب الهزيمة، كما امتدت سلسلة عدم الانتصارات إلى خمس مباريات.
وقال اللاعبون في بيان "الأداء لم يكن جيدا بما يكفي... والطريقة الوحيدة للرد ستكون في الملعب.
"مشجعو ليدز يسافرون في كل أرجاء البلاد بأعداد كبيرة ويستحقون أفضل من ذلك".
وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين وهم يغادرون فندق الإقامة دون التفاعل مع الجماهير الذين أرادوا الحصول على توقيعهم والتقاط الصور معهم.
وكان‭ ‬طفل صغير يرتدي قميص ليدز من بين المشجعين وظل يلوح للعديد من اللاعبين الذين لم يستجيبوا له.
وأضاف البيان "الكلمات لا تستطيع التعبير عن مدى أسفنا للنجم الصغير الذي ظهر في الفيديو وكان يرتدي قميص ليدز ولم يحصل على المزيد من الاهتمام من لاعبي الفريق.
"في يوم المباراة نقوم بجولة تنشيطية. قبل وبعد ذلك نتوقف من أجل التقاط الصور والتوقيعات لضمان تفاعلنا مع الجماهير. لكننا نحاول أن نكون في الوقت المحدد للمغادرة للمباريات.
"رغم ذلك لا يوجد أعذار لعدم التفاعل مع الجماهير وسنشعر بالامتنان لمن يصلنا بوالد المشجع الصغير الذي كان يرتدي قميص ليدز".
ويحل ليدز ضيفا على مانشستر سيتي في المباراة المقبلة قبل استضافة نيوكاسل يونايتد.


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