اليوم العالمي للشغل: وزارة الشؤون الاجتماعية تكرم 28 عاملة وعاملا مثاليا من القطاعين العام والخاص و9 مؤسسات

أسندت وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال موكب انتظم الاثنين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق لـ 1 ماي من كل سنة، جوائز العامل المثالي بعنوان سنة 2022 لـ 28 عاملا وعاملة من القطاعين العام والخاص وجوائز التقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة والجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية ل9 مؤسسات.



وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في كلمة بالمناسبة، أن حفل التكريم الذي دأبت الوزارة على تنظيمه سنويا يترجم حرصها على الاعتراف بمجهودات العاملين ومزيد تحفيزهم لمزيد من التميز والتألق.





وقال الوزير بمناسبة عيد الشغل، إن الحوار الاجتماعي متواصل مع كل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة من أجل توفير ظروف ملائمة للعمل وضمان حق التشغيل، مشيرا إلى مساهمة المنظمات الوطنية في بناء تونس ودورها الرائد في الدفع نحو الأفضل.



وآلت جائزة العامل المثالي في القطاعين الخاص والعمومي والتي تسند لمن تميّزوا أثناء القيام بواجباتهم المهنية بالمثالية وروح البذل والحماس والابتكار وحبّ المبادرة والحرص على الزيادة في الإنتاج وتحسين الإنتاجية والجودة إلى كل من:





- كلثوم الدراوي (رئاسة الحكومة)

- لمياء الطرشاني (وزارة النقل)

- العيد عايدي (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)

- بثينة إبراهيم الجلولي (وزارة التربية)

- نوفل التركي (وزارة الدفاع الوطني)

- محمد غيث الشريف (وزارة التجهيز)

- عمر بوغمورة (وزارة الشؤون الاجتماعية)

- مهيار حمادي (وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن)

- رمزي بالسعدي (وزارة العدل)

- آمال عتيق (وزارة الصحة)

- أيمن هميسي (وزارة المالية)

- حسان عميري (وزارة التربية)

- كريم بن سالم (وزارة الداخلية)

- بسمة التاقرتي (Production International Company بنزرت)

- أيمن مستوري (دليس، جندوبة)

- مريم المنصوري (ليوني- سوسة)

- ليلى الجديدي (الشركة التونسية للكهرباء والغاز)

- محمد المنصف جدلي (اتصالات تونس، القصرين)

- مفتاح بوزيدي (STE COALA)

- جمال بنفرح (ديوان الأراضي الدولية، سيدي بوزيد)

- سارة حصحاصي (أتاس الحامة ، قابس)

- عادل بالراجح (الشركة الجهوية للنقل ، مدنين)

- محمد الصالح الحمروني ( الديوان الوطني للتطهير، توزر)





وأسندت جائزة التقدم الاجتماعي، التي تكرم المؤسسات العمومية والخاصة التي تميّزت بمجهوداتها المتواصلة الرامية إلى تحسين ظروف العمل الجماعية لمستخدميها ودعم الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج داخل المؤسسة إلى كل من :





الاسعد بوسلامة (مؤسسة سوبرتيك، تونس)

زايد الطرابلسي (شركة سوميريكو أتوموتيف هوس)

Ulrich troestor (مؤسسة امفينول اتوموتيف، زغوان)

وليد المهذبي (الشركة العالمية للغسيل، زغوان)

ماجد عثيمن ( شركة اسمنت قابس- مجمع سيسيل، قابس)











وآلت جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة، والتي تسند للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة التي تميّزت بمساهمتها الفاعلة في النهوض بالعلاقات المهنيّة داخل المؤسسة، إلى وليد حفصة (مؤسسة بوليتاكس، نابل).



وأسندت الجائزة الوطنية للصحة والسلامة، التي تمنح إلى المؤسسات الخاصة الخاضعة لمجلة الشغل التي تميّزت بمجهوداتها المتواصلة في مجال الصحة والسلامة المهنية وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية، الى كل من:





عفاف فتوحي (مؤسسة فريزينيوس كابي/ تونس، نابل)

Volker Kasten (مؤسسة ناني سارل، نابل)

هشام اللومي (مؤسسة كوفيكا تونس، تونس)





