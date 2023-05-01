Babnet

كأس الكونفدرالية الإفريقية - النتائج الكاملة لمباريات اياب الدور ربع النهائي

Publié le Lundi 01 Mai 2023 - 08:50 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في مايلي نتائج مباريات إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي اقيمت امس الاحد (الفريق المتاهل مسبوق بعلامة +)
(+) أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - الاتحاد المنستيري (تونس) 2-0 (الذهاب صفر-صفر)
(+) مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) - بيراميدز (مصر) 1-0 (الذهاب 1-1)
(+) يانغ أفريكانز (تنزانيا) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) 0-0 (الذهاب 2-0)
الجيش الملكي (المغرب) - (+) اتحاد الجزائر (الجزائر) 3-2 (الذهاب صفر-2)

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265779


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 01 ماي 2023 | 11 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:10 16:03 12:23 05:26 03:49
Babnet
20°
 Babnet24° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1724°-1622°-1424°-1424°-14
  • Avoirs en devises
    22134,8

  • (28 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,35482 DT        1$ =3,04115 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 Avril)   846,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    