كأس الكونفدرالية الإفريقية - النتائج الكاملة لمباريات اياب الدور ربع النهائي

في مايلي نتائج مباريات إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي اقيمت امس الاحد (الفريق المتاهل مسبوق بعلامة +)

(+) أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - الاتحاد المنستيري (تونس) 2-0 (الذهاب صفر-صفر)

(+) مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) - بيراميدز (مصر) 1-0 (الذهاب 1-1)

(+) يانغ أفريكانز (تنزانيا) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) 0-0 (الذهاب 2-0)

الجيش الملكي (المغرب) - (+) اتحاد الجزائر (الجزائر) 3-2 (الذهاب صفر-2)



