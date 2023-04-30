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نجدة وإنقاذ 73 مجتازا للحدود البحرية يومي 29 و30 افريل الحالي في سواحل صفاقس والمهدية (الحرس الوطني)

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 21:37 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (بمنطقتي المهدية وصفاقس) خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 أفريل الحالي من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 73 مجتازا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني.

كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بسيدي يوسف قرقنة، أمس السبت، من ضبط منظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة أصيل الجهة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وقد اذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنه.

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