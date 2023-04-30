النجم الساحلي يحسم كلاسيكو الجولة الخامسة امام النادي الافريقي ويعزز صدارته

حسم النجم الساحلي كلاسيكو الجولة الخامسة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه على مضيفه النادي الافريقي بهدف دون رد اليوم الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس.

وجاء هدف المباراة في الدقيقة 38 من ركلة جزاء عن طريق اسامة عبيد.

وعزز فريق جوهرة الساحل صدارته بمجموع 15 نقطة ملحقا بالنادي الافريقي خسارته الاولى منذ انطلاق مرحلة التتويج ليتجمد رصيد فريق باب الجديد عند 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع الترجي الرياضي المنقوص من مقابلة.

وكان الاولمبي الباجي قد فاز في وقت سابق على ضيفه اتحاد تطاوين بهدفين نظيفين سجلهما اسامة بوقرة (61 من ركلة جزاء) وعثمان السعيدي (79).

ورفع الاولمبي الباجي الذي لم يعرف الخسارة في سباق مجموعة التتويج للجولة الثالثة على التوالي رصيده الى 9 نقاط في المركز الخامس مؤكدا فترة الانتعاشة التي يمر بها في الفترة الاخيرة بعد تغلبه ارضه على الترجي الرياضي 2-صفر وتعادله خارج القواعد مع النادي الصفاقسي صفر-صفر فضلا عن تاهله الى نهائي الكاس على حساب النادي الافريقي بركلات الترجيح.

وفي المقابل، انقاد اتحاد تطاوين الى خسارته الرابعة منذ انطلاق مرحلة التتويج ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الاخير رفقة النادي الصفاقسي المنقوص من مقابلة.

وتختتم الجولة يوم الاربعاء المقبل بمباراتين بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر الاولى بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي والثانية بين اتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري.



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 15 5 4 0 1 5 2

2-النادي الافريقي 11 5 3 1 1 6 2

--الترجي الرياضي 11 4 2 1 1 4 4

4-اتحاد بن قردان 10 4 2 1 1 5 3

5-الاولمبي الباجي 9 5 2 1 2 4 2

6-الاتحاد المنستيري 8 4 1 1 2 3 4

7-النادي الصفاقسي 3 4 0 2 2 0 3

--اتحاد تطاوين 3 5 0 1 4 2 9









