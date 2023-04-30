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الرابطة الاولى (مجموعة تفادي النزول) نتائج مباريات الجولة السادسة

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 18:56 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد
 
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي / مستقبل سليمان صفر-1

ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد / النادي البنزرتي         صفر-1 
 
ملعب المتلوي
نجم المتلوي / امل حمام سوسة 1-2

الترتيب
1- الملعب التونسي 15 6
-- النادي البنزرتي 15 6
3- نجم المتلوي 10 6
4- امل حمام سوسة 8 6
5- مستقبل سليمان 7 6
6- اولمبيك سيدي بوزيد 5 6


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