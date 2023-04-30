الرابطة الاولى (مجموعة تفادي النزول) نتائج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي / مستقبل سليمان صفر-1
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد / النادي البنزرتي صفر-1
ملعب المتلوي
نجم المتلوي / امل حمام سوسة 1-2
الترتيب
1- الملعب التونسي 15 6
-- النادي البنزرتي 15 6
3- نجم المتلوي 10 6
4- امل حمام سوسة 8 6
5- مستقبل سليمان 7 6
6- اولمبيك سيدي بوزيد 5 6
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي / مستقبل سليمان صفر-1
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد / النادي البنزرتي صفر-1
ملعب المتلوي
نجم المتلوي / امل حمام سوسة 1-2
الترتيب
1- الملعب التونسي 15 6
-- النادي البنزرتي 15 6
3- نجم المتلوي 10 6
4- امل حمام سوسة 8 6
5- مستقبل سليمان 7 6
6- اولمبيك سيدي بوزيد 5 6
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