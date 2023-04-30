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الرابطة الاولى - الاولمبي الباجي يواصل سلسلة نتائجه الايجابية بفوزه على اتحاد تطاوين بثنائية نظيفة.

Publié le Dimanche 30 Avril 2023 - 18:29 قراءة: 1 د, 15 ث
      
تابع الاولمبي الباجي سلسلة نتائجه الايجابية بفوزه يوم الاحد على ضيفه اتحاد تطاوين بهدفين دون رد في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل الهدفين اسامة بوقرة (61 من ركلة جزاء) وعثمان السعيدي (79).
ورفع الاولمبي الباجي الذي لم يعرف الخسارة في سباق مجموعة التتويج للبطولة للجولة الثالثة على التوالي رصيده الى 9 نقاط في المركز الخامس مؤكدا فترة الانتعاشة التي يمر بها في الفترة الاخيرة بعد تغلبه ارضه على الترجي الرياضي 2-صفر وتعادله خارج القواعد مع النادي الصفاقسي صفر-صفر فضلا عن تاهله الى نهائي الكاس على حساب النادي الافريقي بركلات الترجيح.
وفي المقابل، انقاد اتحاد تطاوين الى خسارته الرابعة منذ انطلاق مرحلة التتويج ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الاخير رفقة النادي الصفاقسي المنقوص من مقابلة.
ولحساب الجولة ذاتها، تقام حاليا مباراة الكلاسيكو بين النادي الافريقي وضيفه النجم الساحلي على ملعب حمادي العقربي برادس.
وتختتم الجولة يوم الاربعاء المقبل بمباراتين اخريين بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر الاولى بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي والثانية بين اتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري.

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 12 4 3 0 1 4 2
2-النادي الافريقي 11 4 3 1 0 6 1
--الترجي الرياضي 11 4 2 1 1 4 4
4-اتحاد بن قردان 10 4 2 1 1 5 3
5-الاولمبي الباجي 9 5 2 1 2 4 2
6-الاتحاد المنستيري 8 4 1 1 2 3 4
7-النادي الصفاقسي 3 4 0 2 2 0 3
--اتحاد تطاوين 3 5 0 1 4 2 9


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